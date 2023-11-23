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    • Игрок «Крыльев» назвал команду, чемпионства которой он не желает

    Игрок «Крыльев» назвал команду, чемпионства которой он не желает

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказал отношение к гегемонии «Зенита» в РПЛ.

    «Гегемония одного клуба в РПЛ? Какого-то раздражения или неприязни нет, но уже хочется, чтобы другая команда была выше «Зенита». Если не брать «Крылья», то пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита», – сказал Шитов.

    • «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России.
    • После первого круга петербуржцы занимают второе место с 30 очками. Первая позиция у «Краснодара» (32 очка). Следом идут «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА (по 25 очков).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2944

      Suvorov71 18 минут назад

      Трудно свалить помойку, до тех пор пока ПРОМКВАС правит всем спортом в россии, ну посмотри кто правит футболом, хоккеем и т.д. все из питера, а что ты хочешь, когда один город одна команда и она валит спорт только для того чтобы питерская команда покупала шемьпиньонские медальки и звездочки, а если нужно то и пачпорта

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      Рейтинг: +954

      Цугундeр 18 минут назад

      Ай , не берут добра молодца с такой фамилией в футбольную столицу..)
      Своих shit офф хватает.

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      Рейтинг: +2944

      Suvorov71 > Цугундeр 17 минут назад

      помойка какая столица, включи цугундер

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