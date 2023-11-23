Игрок «Крыльев» назвал команду, чемпионства которой он не желает

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказал отношение к гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Гегемония одного клуба в РПЛ? Какого-то раздражения или неприязни нет, но уже хочется, чтобы другая команда была выше «Зенита». Если не брать «Крылья», то пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита», – сказал Шитов.

«Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России.

После первого круга петербуржцы занимают второе место с 30 очками. Первая позиция у «Краснодара» (32 очка). Следом идут «Динамо» «Крылья Советов» и ЦСКА (по 25 очков).

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