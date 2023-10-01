Игрок «Крыльев» объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил решение не праздновать гол «Спартаку» в матче 10-го тура РПЛ (4:0).

«Не праздновал гол, потому что эта команда дала мне путь во взрослый футбол, только уважение им», – сказал Шитов.