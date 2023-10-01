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    • Игрок «Крыльев» объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»

    Игрок «Крыльев» объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил решение не праздновать гол «Спартаку» в матче 10-го тура РПЛ (4:0).

    «Не праздновал гол, потому что эта команда дала мне путь во взрослый футбол, только уважение им», – сказал Шитов.

    • Игрок забил на 90-й минуте, сделав счет 4:0.
    • За несколько минут до этого Владислав вышел на замену.
    • У 20-летнего Шитова 8 матчей, 2 гола, ассист в сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2023 21:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 1 октября, 21:53

      Я заметил,одну закономерность.Спартак избавляется от хороших игроков и довольно таки порядочных(ну за редким исключением).Вот вопрос-так кто же остается? По игре,в последнее время,закономерный ответ.Заранее извиняюсь,если я не прав.

      2
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      Рейтинг: +18971

      DVOK68 1 октября, 21:47

      Здоровья и успехов тебе,Владик...ты порядочный человек.

      2
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      Рейтинг: +1340

      tushkanlz 1 октября, 21:37

      "только уважение им"? - да только не тем, кто на поле! Браво, Крылья, жаль, что столица вас раскупит и будете "уважение" получать, как нынешние бывшие самарцы...

      2
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