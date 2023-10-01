Игрок «Крыльев» объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»

Я заметил,одну закономерность.Спартак избавляется от хороших игроков и довольно таки порядочных(ну за редким исключением).Вот вопрос-так кто же остается? По игре,в последнее время,закономерный ответ.Заранее извиняюсь,если я не прав.
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил решение не праздновать гол «Спартаку» в матче 10-го тура РПЛ (4:0).
«Не праздновал гол, потому что эта команда дала мне путь во взрослый футбол, только уважение им», – сказал Шитов.
- Игрок забил на 90-й минуте, сделав счет 4:0.
- За несколько минут до этого Владислав вышел на замену.
- У 20-летнего Шитова 8 матчей, 2 гола, ассист в сезоне РПЛ.
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