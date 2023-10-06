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Промес прокомментировал свою замену в матче с «Крыльями»

6 октября 2023, 18:55
2

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопросы про разгромное поражение своей команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

– Что все-таки случилось в Самаре? Итоговый счет не выглядит справедливым.

– Конечно, он несправедлив! Вернее, так: «Крылья» заслужили его, ведь наказывали нас практически в каждой своей контратаке, использовали все шансы.

Самарцы вообще классно начали сезон, что видно по таблице. Но у нас было много шансов, мы лучше держали мяч. При счете 1:0 я был близок к голу, однако попал в штангу.

– В матче с «Крыльями» тебя заменили на 60-й минуте…

– У нас был небольшой разговор на эту тему с Гильермо [Абаскалем]. Тренер сделал такой выбор, и это его полное право. Я как игрок обязан это уважать.

Да, в этом матче мы в итоге проиграли, но я и раньше считал, и сейчас считаю, что Гильермо проделывает большую работу.

Что касается меня, то я должен каждую неделю доказывать тренеру, что достоин места в составе.

  • Промес не забивает в РПЛ уже два месяца – с 5 августа.
  • В этом сезоне в активе голландца 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Промес Квинси
Комментарии (2)
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erybov1965
1696608918
Ну и как,доказал?В игре,с командами из нижней части турнирной таблицы.
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derrik2000
1696610425
Стандартный ответ игрока на контракте. В данном случае, НА ОХРЕНЕННОМ КОНТРАКТЕ!
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