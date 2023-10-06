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    Промес прокомментировал свою замену в матче с «Крыльями»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопросы про разгромное поражение своей команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

    – Что все-таки случилось в Самаре? Итоговый счет не выглядит справедливым.

    – Конечно, он несправедлив! Вернее, так: «Крылья» заслужили его, ведь наказывали нас практически в каждой своей контратаке, использовали все шансы.

    Самарцы вообще классно начали сезон, что видно по таблице. Но у нас было много шансов, мы лучше держали мяч. При счете 1:0 я был близок к голу, однако попал в штангу.

    – В матче с «Крыльями» тебя заменили на 60-й минуте…

    – У нас был небольшой разговор на эту тему с Гильермо [Абаскалем]. Тренер сделал такой выбор, и это его полное право. Я как игрок обязан это уважать.

    Да, в этом матче мы в итоге проиграли, но я и раньше считал, и сейчас считаю, что Гильермо проделывает большую работу.

    Что касается меня, то я должен каждую неделю доказывать тренеру, что достоин места в составе.

    • Промес не забивает в РПЛ уже два месяца – с 5 августа.
    • В этом сезоне в активе голландца 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    06.10.2023 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22435

      derrik2000 7 часов назад

      Стандартный ответ игрока на контракте.
      В данном случае, НА ОХРЕНЕННОМ КОНТРАКТЕ!

      1
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      Рейтинг: +491

      erybov1965 7 часов назад

      Ну и как,доказал?В игре,с командами из нижней части турнирной таблицы.

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