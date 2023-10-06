Промес прокомментировал свою замену в матче с «Крыльями»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопросы про разгромное поражение своей команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.
– Что все-таки случилось в Самаре? Итоговый счет не выглядит справедливым.
– Конечно, он несправедлив! Вернее, так: «Крылья» заслужили его, ведь наказывали нас практически в каждой своей контратаке, использовали все шансы.
Самарцы вообще классно начали сезон, что видно по таблице. Но у нас было много шансов, мы лучше держали мяч. При счете 1:0 я был близок к голу, однако попал в штангу.
– В матче с «Крыльями» тебя заменили на 60-й минуте…
– У нас был небольшой разговор на эту тему с Гильермо [Абаскалем]. Тренер сделал такой выбор, и это его полное право. Я как игрок обязан это уважать.
Да, в этом матче мы в итоге проиграли, но я и раньше считал, и сейчас считаю, что Гильермо проделывает большую работу.
Что касается меня, то я должен каждую неделю доказывать тренеру, что достоин места в составе.
- Промес не забивает в РПЛ уже два месяца – с 5 августа.
- В этом сезоне в активе голландца 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах.