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    • Рассказов ответил, был ли для него принципиальным матч против «Спартака» (4:0)

    Рассказов ответил, был ли для него принципиальным матч против «Спартака» (4:0)

    Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ответил на вопрос о принципиальности матча против «Спартака» (4:0) в 10-м туре РПЛ.

    «Именно «Спартаку» не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет. Для меня каждый гол – это, скажем так, событие.

    Главная задача на поле – сделать все, чтобы помочь команде. Будет ли это против «Зенита», «Спартака», «Оренбурга» или любой другой команды, без разницы. Мне многие писали после матча: «Вот, вы победили «Спартак»! Для тебя это, наверное, особенно важно». Но для меня важно просто выиграть.

    Конкретно против «Спартака» ничего не имею», – сказал Рассказов.

    • Защитник – воспитанник «Спартака»
    • В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2023 09:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 3 октября, 12:52

      Если говорит искренно(что сейчас большая редкость)-молодец.Только не ясно почему в Спартаке играя,допускал серйозные ошибки и не только тактического характера,очень много вопросов было по физике и технике. А ведь это закладывается в детстве,в ДЮСШ,в академии.

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      Рейтинг: +1752

      22 raza chemp > erybov1965 4 октября, 10:49

      Давление разное в Спартаке и в крыльях, не все выдерживают

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      Рейтинг: +490

      erybov1965 > 22 raza chemp 4 октября, 14:50

      Техника и физика- они или есть, или их нет.Правда еще есть желание.Давление может конечно,немного повлиять,если психологически не достаточно устойчив.Ну так современный футбол требует многого,за это и платят не мало.

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      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 10:21

      Красавец.

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