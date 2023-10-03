Рассказов ответил, был ли для него принципиальным матч против «Спартака» (4:0)

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ответил на вопрос о принципиальности матча против «Спартака» (4:0) в 10-м туре РПЛ.

«Именно «Спартаку» не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет. Для меня каждый гол – это, скажем так, событие.

Главная задача на поле – сделать все, чтобы помочь команде. Будет ли это против «Зенита», «Спартака», «Оренбурга» или любой другой команды, без разницы. Мне многие писали после матча: «Вот, вы победили «Спартак»! Для тебя это, наверное, особенно важно». Но для меня важно просто выиграть.

Конкретно против «Спартака» ничего не имею», – сказал Рассказов.