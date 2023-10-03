Рассказов: «Был в шоке, когда заменили Промеса»

А от чего в шоке быть? Играл он не ахти как, а вышедший вдруг стрельнул бы. Замена совсем не удивительная. А Рассказик на Абаскаля просто дуется. А что дуться то, Спартаку он все равно сто лет не упал.
Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал о реакции на замену форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура РПЛ.
- Промеса заменили на 60-й минуте.
- «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.
Непосредственно против Квинси оказывался не так часто – с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», – сказал Рассказов.