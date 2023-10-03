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    Рассказов: «Был в шоке, когда заменили Промеса»

    Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал о реакции на замену форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура РПЛ.

    • Промеса заменили на 60-й минуте.
    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.

    «Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.

    Непосредственно против Квинси оказывался не так часто – с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», – сказал Рассказов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2023 08:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 3 октября, 11:26

      А от чего в шоке быть? Играл он не ахти как, а вышедший вдруг стрельнул бы. Замена совсем не удивительная. А Рассказик на Абаскаля просто дуется. А что дуться то, Спартаку он все равно сто лет не упал.

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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 09:21

      Не только Николай был в шоке.
      В первом тайме Спартаковцы трижды пробили по воротам КС, все удары нанёс Промес.
      Тренер его меняет , это что ?
      Крылышки меньше сделали для своей победы , чем тренер Спартака.
      После ухода Промеса на поле воцарился хаос и бестолковщина, спасибо Абаскаль.

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