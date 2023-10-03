Рассказов: «Был в шоке, когда заменили Промеса»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал о реакции на замену форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура РПЛ.

Промеса заменили на 60-й минуте.

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.

Непосредственно против Квинси оказывался не так часто – с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», – сказал Рассказов.