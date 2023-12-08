Шитов из «Крыльев Советов»: «Дзюба свое отыграл»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов не считает коллегу из «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим форвардом России.

– Кто лучший нападающий России?

– Все, кто в сборной.

– Не Дзюба, значит?

– Артем свое отыграл, мне кажется. Уже доказал всем все.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Шитов – воспитанник «Спартака».

У 20-летнего Владислава в сезоне РПЛ 14 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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