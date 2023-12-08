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Шитов из «Крыльев Советов»: «Дзюба свое отыграл»

8 декабря 2023, 23:17
20

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов не считает коллегу из «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим форвардом России.

– Кто лучший нападающий России?

– Все, кто в сборной.

– Не Дзюба, значит?

– Артем свое отыграл, мне кажется. Уже доказал всем все.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Шитов – воспитанник «Спартака».
  • У 20-летнего Владислава в сезоне РПЛ 14 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Дзюба Артем Шитов Владислав
Комментарии (20)
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alefreddy
1702067237
резко но по делу
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aldo conte
1702086992
Что значит отыграл? Он же в основе "Локо" и какую передачу Тикнизяну в матче с "Зенитом" сделал! Так что торопиться не надо...
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Marsicov
1702088058
Дзюба Отыграл и еще Отыграет в Футболе это Истина....а всяких Пророков-развелось много, которые всех Увольняют и пишут Ересь ...
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DOCTOR PENALTY
1702092955
Судя по уровню игры, которую показывают в РПЛ шитовы, Дзюба будет играть до 50-ти и оставаться лучшим напом.
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odessakmv
1702096375
не отношусь к ярым фанатам Дзюбы, но: Дзюба может и отыграл, но он играл, а ты, шитов, видимо так и закончишь, не начав.... "молодым и перспективным"
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Виторио
1702096608
Интересно, что Артём Сергеич будет делать после завершения карьеры?
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Strig
1702097371
Хрен на него на дзюбу... к подобному лучше нейтрально...
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моэм
1702100571
Мнение футбольного ничтожества конечно годится для заполнения пустого пространства......похоже на этого репортёра "клюют" только вчерашние дублёры ....потому что никакой авторитет в футболе такую дешёвку не ляпнет .
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NewLife
1702103926
зюба уже файлы путает - гос тв не даст соврать))))
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Plyash
1702117098
Для футбола нашего клубного уровня Дзюбло ещё потянет немного.За границей,что для него звучит,как за гранью его таланта,ему делать нечего,уже обжёгся.Пусть радует своих поклонников в родных пенатах.
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