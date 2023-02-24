«Спартак» имеет право вернуть Шитова из «Крыльев Советов» за фиксированную сумму

Появились новые подробности трансфера нападающего Владислава Шитова из «Спартака» в «Крылья Советов».
По данным Transfermarkt, самарцы заплатили за игрока 500 тысяч евро (около 40 миллионов рублей).
«Спартак» включил в сделку опцию обратного выкупа за 300 миллионов рублей.
- 19-летний Шитов – воспитанник «Спартака».
- «Крылья» арендовали форварда в июле 2022 года, а в феврале выкупили его.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 18 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»