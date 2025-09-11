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€ 600 тыс

Владислав Шитов - трансферы

Крылья Советов
7 мая 2003 (23), Ярославль
#73 | Нападающий
170 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Крылья Советов
Торпедо
Аренда
22.02.23 / 30.06.27
Спартак
Крылья Советов
500 тыс €
15.07.22 / 21.02.23
Спартак
Крылья Советов
Аренда
01.07.22 / 22.02.23
Спартак-2
Спартак
?
01.08.20 / 01.07.22
Академия Спартак
Спартак-2
?
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