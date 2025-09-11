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Команды
Крылья Советов
Владислав Шитов
Трансферы
€ 600 тыс
Владислав Шитов - трансферы
Крылья Советов
7 мая 2003 (23), Ярославль
#73 | Нападающий
170 см
Россия
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Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Крылья Советов
Торпедо
Аренда
22.02.23 / 30.06.27
Спартак
Крылья Советов
500 тыс €
15.07.22 / 21.02.23
Спартак
Крылья Советов
Аренда
01.07.22 / 22.02.23
Спартак-2
Спартак
?
01.08.20 / 01.07.22
Академия Спартак
Спартак-2
?
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
72
ЦСКА не смог дома обыграть другой клуб РПЛ (2:2)
19:28
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Джикия подробно рассказал об уходе из «Спартака»
19:21
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Фото
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18:31
3
Видео
«Сядь, не позорься»: Игнашевич высмеял аналитику Мостового
18:07
8
Появилось объяснение, почему «Спартак» не возвращает Дзюбу
18:01
5
ЦСКА проиграл дома другому клубу РПЛ
17:36
6
Названа причина смерти футболиста сборной ЮАР Адамса
17:00
«Зенит» отдал братьев-близнецов в разные клубы РПЛ
16:50
4
«Пари НН» сменил название и стал частным клубом
16:40
5
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