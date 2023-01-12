«Спартак» может воссоединить братьев-близнецов Шитовых в «Крыльях Советов»

Играть в одной команде для братьев-близнецов всегда приятно. Как это было у братьев Савичевых, братьев Березуцких и частично у братьев Комбаровых.
Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может зимой оказаться в «Крыльях Советов».
Самарский клуб, вероятно, арендует игрока до конца сезона без права выкупа.
Если это произойдет, то Виталий Шитов воссоединится в «Крыльях» со своим братом-близнецом Владиславом.
Хавбек «Спартака» может присоединиться к новой команде на втором зимнем сборе.
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