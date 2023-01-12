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    «Спартак» может воссоединить братьев-близнецов Шитовых в «Крыльях Советов»

    Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может зимой оказаться в «Крыльях Советов».

    Самарский клуб, вероятно, арендует игрока до конца сезона без права выкупа.

    Если это произойдет, то Виталий Шитов воссоединится в «Крыльях» со своим братом-близнецом Владиславом.

    Хавбек «Спартака» может присоединиться к новой команде на втором зимнем сборе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99838

      zigbert 16 минут назад

      Играть в одной команде для братьев-близнецов всегда приятно. Как это было у братьев Савичевых, братьев Березуцких и частично у братьев Комбаровых.

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