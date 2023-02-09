Форвард «Спартака» Шитов: «В хоккее в моем сердце только «Локомотив»

Нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал, что в хоккее болеет за ярославский «Локомотив».

– Был момент, когда нас с братом звали в хоккей. Как-то раз играли во дворе в футбол, к нам подошел тренер из «Локомотива» и пригласил на тренировку.

Там сначала было занятие в тренажерном зале, затем футбол. Нас поставили вдвоем в пару, мы раскатали весь «Локомотив», после чего тренер сказал: «Лучше идите в футбол».

– В хоккее приходится болеть за ярославский «Локомотив» или московский «Спартак»?

– У меня в сердце только «Локомотив». К «Спартаку» не тянет. Все-таки в Ярославле родной клуб. Мы еще в детстве с родителями ходили на матчи. «Локомотив» становился чемпионом.

Плюс все очень тяжело переживали, когда команда разбилась на самолете. Наверное, это тоже сильно зацепило, после этого многие начали ходить на арену.

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