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    Форвард «Спартака» Шитов: «В хоккее в моем сердце только «Локомотив»

    Нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал, что в хоккее болеет за ярославский «Локомотив».

    – Был момент, когда нас с братом звали в хоккей. Как-то раз играли во дворе в футбол, к нам подошел тренер из «Локомотива» и пригласил на тренировку.

    Там сначала было занятие в тренажерном зале, затем футбол. Нас поставили вдвоем в пару, мы раскатали весь «Локомотив», после чего тренер сказал: «Лучше идите в футбол».

    – В хоккее приходится болеть за ярославский «Локомотив» или московский «Спартак»?

    – У меня в сердце только «Локомотив». К «Спартаку» не тянет. Все-таки в Ярославле родной клуб. Мы еще в детстве с родителями ходили на матчи. «Локомотив» становился чемпионом.

    Плюс все очень тяжело переживали, когда команда разбилась на самолете. Наверное, это тоже сильно зацепило, после этого многие начали ходить на арену.

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    Источник: «РБ Спорт»

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