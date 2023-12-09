Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансфера годичной давности

скорее всего англичанину который отбывал время в клубе
Зарема Салихова недовольна решением «Спартака» по Владиславу Шитову.
«Зачем «Спартак» продал Шитова в Самару?! Мы с Лукой Каттани переподписали братьев Шитовых на 5,5 лет!
Почему нельзя было просто оставить в аренде, чем он мешал Абаскалю и Эшуорту?» – сказала Зарема.
- 20-летнего Шитова продали прошлой зимой за 500 тысяч евро.
- Владислав – центральный нападающий.
- В составе «Крыльев» он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.