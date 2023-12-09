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    • Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансфера годичной давности

    Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансфера годичной давности

    Зарема Салихова недовольна решением «Спартака» по Владиславу Шитову.

    «Зачем «Спартак» продал Шитова в Самару?! Мы с Лукой Каттани переподписали братьев Шитовых на 5,5 лет!

    Почему нельзя было просто оставить в аренде, чем он мешал Абаскалю и Эшуорту?» – сказала Зарема.

    • 20-летнего Шитова продали прошлой зимой за 500 тысяч евро.
    • Владислав – центральный нападающий.
    • В составе «Крыльев» он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3860

      alefreddy 12 минут назад

      скорее всего англичанину который отбывал время в клубе

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