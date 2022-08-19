Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Шитов рассказал, кто посоветовал ему перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов раскрыл роль в своей аренде в «Крылья Советов» полузащитника Антона Зиньковского.

    «Антон Зиньковский сказал сразу: «Поезжай в «Крылья», даже не думай. Тебе там будут рады, потому что команда подходит тебе по стилю игры». Думаю, всегда проще получать опыт в менее именитых командах, в которых ставки идут на молодых игроков», – сказал Шитов.

    • Аренда уроженца Ярославля из «Спартака» рассчитана до конца сезона.
    • 19-летний игрок стоит 600 тысяч евро.
    • Шитов в сезоне РПЛ провел за «Крылья Советов» 5 матчей, забил гол.

    Новости по теме
    «Спартак» взял на себя зарплату Шитова в «Крыльях Советов» 3
    «Крылья Советов» арендовали лучшего бомбардира «Спартака-2»
    «Крылья Советов» ведут переговоры с лучшим бомбардиром «Спартака-2» 1
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11