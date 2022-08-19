Шитов рассказал, кто посоветовал ему перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов раскрыл роль в своей аренде в «Крылья Советов» полузащитника Антона Зиньковского.

«Антон Зиньковский сказал сразу: «Поезжай в «Крылья», даже не думай. Тебе там будут рады, потому что команда подходит тебе по стилю игры». Думаю, всегда проще получать опыт в менее именитых командах, в которых ставки идут на молодых игроков», – сказал Шитов.