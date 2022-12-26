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    11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила список самых перспективных футболистов мира.

    В список попали 11 игроков из РПЛ: Ираклий Манелов, Сергей Волков, Олакунле Олусегун (все— «Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Даниил Худяков, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Саба Сазонов, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Виктор Мелехин («Ростов») и Даниил Денисов («Спартак»).

    • РПЛ возобновится в конце февраля.

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    Источник: CIES

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      NotFound 35 минут назад

      Хотя б написали какое количество игроков в списке в целом.

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      Рейтинг: +1402

      GreyDM 55 минут назад

      Хм... а где же Питер? Не порядок. Рейтинг переписать, CIES разогнать, а то взяли моду...))

      0
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      Рейтинг: +913

      Fialet 1 час назад

      А где же распиаренный в последнее время Пинаев? Ай яй яй.

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