11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила список самых перспективных футболистов мира.
В список попали 11 игроков из РПЛ: Ираклий Манелов, Сергей Волков, Олакунле Олусегун (все— «Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Даниил Худяков, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Саба Сазонов, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Виктор Мелехин («Ростов») и Даниил Денисов («Спартак»).
- РПЛ возобновится в конце февраля.
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Источник: CIES