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  • 11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES

11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES

26 декабря 2022, 18:48
7

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила список самых перспективных футболистов мира.

В список попали 11 игроков из РПЛ: Ираклий Манелов, Сергей Волков, Олакунле Олусегун (все— «Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Даниил Худяков, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Саба Сазонов, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Виктор Мелехин («Ростов») и Даниил Денисов («Спартак»).

  • РПЛ возобновится в конце февраля.

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Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Россия Волков Сергей Денисов Даниил Шитов Владислав Захарян Арсен Сазонов Саба Худяков Даниил Манелов Ираклий Мелехин Виктор Олусегун Олакунле Коваленко Александр Карпукас Артем
Комментарии (7)
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Fialet
1672071025
А где же распиаренный в последнее время Пинаев? Ай яй яй.
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GreyDM
1672071560
Хм... а где же Питер? Не порядок. Рейтинг переписать, CIES разогнать, а то взяли моду...))
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NotFound
1672072710
Хотя б написали какое количество игроков в списке в целом.
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Skull_Boy
1672077682
А где те самые перспективные с прошлого года то уже померли все и от этих через сезон не будет никакого толку, тот же Захарян уже бревном становится
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alefreddy
1672082864
нет двух новобранцев Локо
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zigbert
1672126397
В основном это уже игроки основного состава. Для многих важно доверие тренера. Можно так и остаться перспективным игроком, оставаясь в запасе.
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