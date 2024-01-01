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    Президент «Урала» отметил пять молодых игроков РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, кто является открытием 2023 года в РПЛ.

    «Много молодых ребят, которые себя здорово проявили. В «Крыльях Советов» понравился (Владислав) Шитов, и сама команда здорово отыграла. Отмечу ребят из «Урала» – (Илью) Ишкова и (Игоря) Дмитриева. Ребята растут, попали в молодежную сборную России. Дай бог, чтобы продолжали развиваться дальше. В «Динамо» (Ярослав) Гладышев хорошо выглядит. (Аббос) Файзуллаев в ЦСКА тоже молодец», – сказал Иванов.

    • Полузащитник Дмитриев и форвард Ишков дебютировали в профессиональном футболе в нынешнем сезоне. В чемпионате и Кубке России 19‑летний Дмитриев провел 20 матчей, на счету 18‑летнего Ишкова – 20 матчей и 1 мяч.
    • Владислав Шитов в текущем сезоне, сыграл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Также он дважды сыграл за сборную России против олимпийской сборной Египта.
    • Ярослав Гладышев в этом сезоне провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 передачу. Он также сыграл 2 матча за Россию против олимпийской сборной Египта.
    • Аббосбек Файзуллаев провел в текущем сезоне 18 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 6 передач. Также он сыграл 7 встреч в сборной Узбекистана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.01.2024 16:21
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