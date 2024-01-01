Президент «Урала» отметил пять молодых игроков РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, кто является открытием 2023 года в РПЛ.

«Много молодых ребят, которые себя здорово проявили. В «Крыльях Советов» понравился (Владислав) Шитов, и сама команда здорово отыграла. Отмечу ребят из «Урала» – (Илью) Ишкова и (Игоря) Дмитриева. Ребята растут, попали в молодежную сборную России. Дай бог, чтобы продолжали развиваться дальше. В «Динамо» (Ярослав) Гладышев хорошо выглядит. (Аббос) Файзуллаев в ЦСКА тоже молодец», – сказал Иванов.