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    • Экс-игрок «Спартака» объяснил, чем болельщики этой команды отличаются от других

    Экс-игрок «Спартака» объяснил, чем болельщики этой команды отличаются от других

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил причину частой критики болельщиков «Спартака» в адрес команды. Форвард начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых.

    «Болельщики «Спартака» – так же, как и самарские любители футбола – отличаются от тех, кто поддерживает другие клубы. Они очень преданные, поэтому принимают близко к сердцу любую неудачу», – сказал Шитов.

    • Нападающий провел за основной состав «Спартака» два матча в РПЛ в сезоне-2021/22. В 2020–2022 Шитов играл за вторую команду красно-белых в Первой лиге, а затем перешел в «Крылья Советов».
    • В нынешнем сезоне он провел за самарцев 17 матчей, забил 3 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1449

      Toomans 34 минуты назад

      Абсолютно спорный комментарий. Видимо, лыжи навострил в Спартак. У каждой команды есть преданные болельщики. Я 25 лет болею за Зенит, есть те, кто гораздо больше. У Урала таких нет, или у Ростова? Может быть, у ЦСКА нет? Глупейший комментарий.

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