Экс-игрок «Спартака» объяснил, чем болельщики этой команды отличаются от других

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил причину частой критики болельщиков «Спартака» в адрес команды. Форвард начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых.
«Болельщики «Спартака» – так же, как и самарские любители футбола – отличаются от тех, кто поддерживает другие клубы. Они очень преданные, поэтому принимают близко к сердцу любую неудачу», – сказал Шитов.
- Нападающий провел за основной состав «Спартака» два матча в РПЛ в сезоне-2021/22. В 2020–2022 Шитов играл за вторую команду красно-белых в Первой лиге, а затем перешел в «Крылья Советов».
- В нынешнем сезоне он провел за самарцев 17 матчей, забил 3 гола.
Источник: «Чемпионат»