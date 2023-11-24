Экс-игрок «Спартака» объяснил, чем болельщики этой команды отличаются от других

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил причину частой критики болельщиков «Спартака» в адрес команды. Форвард начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых.

«Болельщики «Спартака» – так же, как и самарские любители футбола – отличаются от тех, кто поддерживает другие клубы. Они очень преданные, поэтому принимают близко к сердцу любую неудачу», – сказал Шитов.