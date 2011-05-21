Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Давид Трезеге
Статистика
Давид Трезеге - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1977 (49)
#7 | Нападающий
190 см | 87 кг
Франция | Аргентина
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
31
12
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0 : 0
21.05.2011
Спортинг
1' - 68'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
15.05.2011
Эркулес
1' - 90'
67'
30'
Испания. Примера, 36 тур
Эркулес
2 : 2
11.05.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эркулес
2 : 3
07.05.2011
Расинг
46' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
63' - 90'
82'
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 0
02.03.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0 : 0
27.02.2011
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
20.02.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 21 тур
Эркулес
0 : 3
29.01.2011
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
3 : 0
24.01.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 0
15.01.2011
Эркулес
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 18 тур
Эркулес
4 : 1
10.01.2011
Атлетико
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
3 : 0
03.01.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
1' - 60'
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4 : 1
12.12.2010
Малага
1' - 78'
66'
69'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 0
06.12.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3 : 1
28.11.2010
Леванте
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
3 : 0
21.11.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эркулес
2 : 1
14.11.2010
Реал Сосьедад
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1 : 3
30.10.2010
Реал
1' - 69'
3'
Испания. Примера, 7 тур
Эркулес
2 : 2
18.10.2010
Вильярреал
1' - 45'
40'
44'
45'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
03.10.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эркулес
2 : 0
26.09.2010
Севилья
1' - 74'
21, 38'
28'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эркулес
1 : 2
19.09.2010
Валенсия
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
0 : 2
11.09.2010
Эркулес
1' - 90'
42'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+