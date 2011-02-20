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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эркулес
Севилья - Эркулес: обзор матча 20 февраля 2011
Севилья
20.02.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Эркулес
21'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эркулес
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
Тоте
️️️️
О. Томер
Замена
Д. Зокора
️️️️
И. Ракитич
Замена
Х. Портильо
️️️️
И. Кристиан
Желтая карточка
Х. Навас
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Л. Фабиано
Замена
К. Фемения
️️️️
Т. Гомеш
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
А. Агилар
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
10
Тоте
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
3-3-2-2
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
4
Касерес
17
Капель
11
Ракитич
9
Фабиано
21
Негредо
4-2-3-1
1
Калатайуд
21
Кортес
80
Родри
5
Пас-Крус
2
Пульхац
15
Фаринос
21
Агилар
8
Кристиан
8
Гомеш
22
Томер
7
Трезеге
11
Ракитич
16
Зокора
16
Зокора
11
Ракитич
9
Фабиано
11
Кануте
11
Кануте
9
Фабиано
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
8
Гомеш
17
Фемения
17
Фемения
8
Гомеш
22
Томер
10
Тоте
10
Тоте
22
Томер
8
Кристиан
9
Портильо
9
Портильо
8
Кристиан
Остались в запасе
Севилья
Эркулес
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Унаи Альба
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Остались в запасе
13
Унаи Альба
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Севилья - Эркулес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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