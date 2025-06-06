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Давид Трезеге
Новости
Давид Трезеге - новости
Завершил карьеру
15 октября 1977 (49)
#7 | Нападающий
190 см | 87 кг
Франция | Аргентина
Статистика
Новости
Публикации
Трезеге включил Сафонова в топ-3 вратарей мира
12 июля
Экс-игрок сборной Франции Трезеге поделился впечатлениями от Москвы
2025.06.06 12:50
Трезеге описал Москву тремя словами
2025.06.01 17:14
1
Трезеге назвал самого яркого российского игрока
2025.06.01 14:38
2
Мостовой отреагировал на похвалу от Трезеге: «В Европе любой вам скажет, кто я такой»
2025.06.01 14:10
3
Трезеге описал Мостового одним прилагательным
2025.06.01 12:12
12
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Только 4 француза забили 50+ голов в Серии А
2023.04.17 11:15
Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ среди французов
2021.11.25 10:41
2
Трезеге: «Если Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России»
2021.05.25 07:54
7
Трезеге: «Не будем исключать финал Россия – Франция на Евро-2020»
2021.05.22 15:42
6
Гризманн поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции
2021.04.01 08:58
1
Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Ювентуса» в Серии А в XXI веке
2021.02.28 10:32
1
Роналду – первый игрок Серии А с 2005 года, забивший в девяти матчах подряд
2020.02.02 15:50
8
«Вы бедные, неудачники, ублюдки». Пьяный Трезеге оскорбил полицейских
2019.07.19 13:59
6
Видео
«Звезды России» с Широковым и Сычевым в составе обыграли команду Пиреса, Трезеге и Морьентеса
2019.06.12 13:56
3
Жиру вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции
2019.03.23 11:41
Фото
Трезеге стал послом «Ювентуса»
2018.11.09 11:07
1
Трезеге: «Мбаппе будет олицетворять футбол после Роналду и Месси»
2018.09.26 06:43
6
Жиру обошел Зидана в списке бомбардиров сборной Франции. Впереди Трезеге, Платини и Анри
2018.09.10 06:42
5
Трезеге: «Обновленные «Лужники» олицетворяют современную Россию»
2018.07.17 10:15
2
Трезеге: «Франция изначально ехала в Россию за золотом»
2018.07.17 09:16
2
Трезеге: «России на ЧМ не хватало Кокорина»
2018.07.17 06:34
15
Трезеге: «Две победы дают надежду, что сборная России выиграет ЧМ-2018»
2018.06.23 10:28
9
Трезеге: «Зидан – в сборной? Почему нет?»
2018.06.13 10:43
2
Видео
Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира
2018.03.06 18:16
30
Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейта»
2017.10.27 10:42
Фото
Трезеге посетил базу «Реала»
2017.10.19 17:28
Трезеге: «Карпин и Мостовой в свое время показали силу российского футбола»
2017.09.19 19:13
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Трезеге: «Месси побуждает Дибалу к совершенствованию»
2017.09.11 12:42
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