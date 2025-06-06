Экс-игрок сборной Франции Трезеге поделился впечатлениями от Москвы

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге рассказал о своих ощущениях от пребывания в России.

«В этом году мы с Кристианом Пануччи гостим в Москве. Нас пригласили на фестиваль спорта в «Лужниках» представлять мировой футбол. Мы провели хорошие три дня в Москве. И мне кажется важным, что проводятся фестивали, где столько внимания сконцентрировано на футболе.

Москва – необыкновенный город. Я познакомился с Россией в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, и это особенное место с открытыми людьми. Конечно, мы стараемся гулять, наслаждаться, здесь солнечно. Когда у меня появляется возможность приехать, я использую еe по максимуму», – сказал Трезеге.