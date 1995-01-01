Жиру вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

В матче первого тура отбора Евро-2020 сборная Франции разгромила Молдавию со счетом 4:1.

Один из голов в составе действующих чемпионов мира забил форвард «Челси» Оливье Жиру.

Для него это взятие ворот стало 34-м в составе национальной сборной. По этому показателю он догнал Давида Трезеге и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров команды.