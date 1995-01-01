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    Жиру вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

    В матче первого тура отбора Евро-2020 сборная Франции разгромила Молдавию со счетом 4:1.

    Один из голов в составе действующих чемпионов мира забил форвард «Челси» Оливье Жиру.

    Для него это взятие ворот стало 34-м в составе национальной сборной. По этому показателю он догнал Давида Трезеге и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров команды.

    • 32-летний Жиру выступает за сборную Франции с 2011 года, в его активе 88 сыгранных матчей.
    • Лидируют в списке бомбардиров Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

    Источник: Opta

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