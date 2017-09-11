Трезеге: «Месси побуждает Дибалу к совершенствованию»

Экс-нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге в преддверии матча туринцев с «Барселоной» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов высказал мнение по поводу соперничества в предстоящей встрече нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы и форварда сине-гранатовых Лионеля Месси, которые являются партнерами по сборной Аргентины.

«Это две команды, у которых есть очень четкие цели: пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Это не просто две команды, в их составах есть несколько выдающихся игроков. Я верю и даже убежден, что «Ювентус» готов хорошо начать свою европейскую кампанию после отличного старта в Серии А. Туринцы здорово оснащены и находятся в хорошей форме.

Противостояние Месси и Дибалы? Мы очень хорошо знаем Месси, кроме того он сыграл решающую роль в последней игре «Барселоны» с «Эспаньолом» (5:0). А Дибала... Пауло – это настоящее, но также и будущее. Он начал очень хорошо – много забивает, и я вижу его хорошую физическую готовность. У него также есть качества игрока самого высокого уровня. Месси снова будет по-настоящему мотивировать Дибалу. Понятно, что у Лионеля больше опыта и они находятся в разных точках карьеры, но Пауло быстро растет и, возможно, Месси побуждает его к совершенствованию.

Дибала стал умнее на поле, он двигается тогда, когда это нужно, сразу же осознает, что происходит вокруг него, и знает, когда нужно надавить на соперника и когда подержать мяч. Неслучайно его взаимопонимание с Игуаином становится лучше после их первого совместного сезона», – сказал Трезеге.

Матч «Барселона» – «Ювентус» состоится на стадионе «Камп Ноу» во вторник, 12 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.