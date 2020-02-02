Роналду – первый игрок Серии А с 2005 года, забивший в девяти матчах подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», реализовав пенальти.

Португалец забил гол в девятой игре Серии А подряд.

Только Давиду Трезеге удавалось такое – он забил девять голов с октября по декабрь 2005 года.

Всего у Роналду 18 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Он занимает второе место в списке бомбардиров Серии А, уступая нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола).

Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси