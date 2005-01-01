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    Роналду – первый игрок Серии А с 2005 года, забивший в девяти матчах подряд

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», реализовав пенальти.

    Португалец забил гол в девятой игре Серии А подряд.

    Только Давиду Трезеге удавалось такое – он забил девять голов с октября по декабрь 2005 года.

    • Всего у Роналду 18 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.
    • Он занимает второе место в списке бомбардиров Серии А, уступая нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола).

    Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси

    Источник: Gracenote

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +839

      FENIX-SL 32 минуты назад

      идиоты снизу говорят про пенки
      из-за последнего матча
      вы посмотрите игры
      в унылой игре юве..он умудряется делать свой привычный результат и пенками и не пенками

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      Рейтинг: -665

      Вот оно чё Михалыч > FENIX-SL 30 минут назад

      Прав.Плюсую.

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      Рейтинг: +192

      Proker 1 час назад

      Мне кажется Рона голы из пенальти тоже установить рекорд, тогда его имени сменить на Криштиану Пейнолду,без обид кто болеет за Рона!

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      Рейтинг: -665

      Вот оно чё Михалыч > Proker 31 минуту назад

      без обид кто болеет за Рона!========В смысле без обид ? Никогда не понимал этого.Сначала чел нозит, оскорбляя и обижая.Потом он так добродушно ухмыляясь говорит- без обид....Вот это словосочетание так закрепилось в обществе, что все так бездумно повторяют --"без обид".....Чувак , только что ты своими словами обидел людей, и тупо ( не понимая смысла) дальше пихаешь--без обид......Чувак , ты реально такой тупой, что всеръез считаешь что на твои оскорбительные слова никто не должен обижаться ? Только потому что ты сказал - без обид ?.......Ты это серъезно убежден в этом ?
      Подумай - сколько раз в твоей жизни эта фраза срабатывала и люди улыбались в ответ твоим (перед этим) оскорблениям ?.......Подумал ?......Было время подумать ?.....Вот оно , пацаны, вот оно чо ! ----Я сейчас об общей ситуации в общении хомо сапиенс, если кто не понял.....А ситуёвина не очень (((

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      Рейтинг: +187

      Алексей новый 1 час назад

      Пеналду, он и в Африке Пеналду!

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      Рейтинг: +192

      Proker > Алексей новый 1 час назад

      В Юве

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      Рейтинг: +234

      NEONFOL 2 часа назад

      пенки в основном, но какое никакое а достижение

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      Рейтинг: -665

      Вот оно чё Михалыч > NEONFOL 1 час назад

      Ну это как посмотреть. Вот на данный момент у лучшего бомбардира в Италии Чиро Иммобиле (23 гола) - девять голов с пенальти. КриРо пока на втором месте .( 19 голов ) семь голов с пенальти.....Ежели кто то думает, что пенальти это стопудовый гол, вспомните пенальти Смолова на ЧМ -18.

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