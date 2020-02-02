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  • Роналду – первый игрок Серии А с 2005 года, забивший в девяти матчах подряд

Роналду – первый игрок Серии А с 2005 года, забивший в девяти матчах подряд

2 февраля 2020, 15:50
8

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», реализовав пенальти.

Португалец забил гол в девятой игре Серии А подряд.

Только Давиду Трезеге удавалось такое – он забил девять голов с октября по декабрь 2005 года.

  • Всего у Роналду 18 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.
  • Он занимает второе место в списке бомбардиров Серии А, уступая нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола).

Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси

Источник: Gracenote
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Трезеге Давид
Комментарии (8)
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NEONFOL
1580650993
пенки в основном, но какое никакое а достижение
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Алексей новый
1580653280
Пеналду, он и в Африке Пеналду!
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Proker
1580654076
Мне кажется Рона голы из пенальти тоже установить рекорд, тогда его имени сменить на Криштиану Пейнолду,без обид кто болеет за Рона!
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