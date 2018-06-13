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    Трезеге: «Зидан – в сборной? Почему нет?»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге видит в будущем Зинедина Зидана в качестве тренера национальной команды.

    «Почему нет? Он без сомнения тренер высокого уровня. Для того чтобы тренировать сборную, нужно иметь четкое видение стратегии и способность быстро добиваться задуманного. Думаю, что у Зидана достаточно опыта и профессиональных навыков для решения таких задач», – считает Трезеге.

    В настоящее время сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, который работает на этом посту с 2012 года.

    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2018 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 июня 2018, 17:19

      Почему бы не попробовать. после Чм возьмет французов или испанцев

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 12:28

      Да он и как игрок бы не затерялся там даже сейчас))

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