Трезеге: «Зидан – в сборной? Почему нет?»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге видит в будущем Зинедина Зидана в качестве тренера национальной команды.

«Почему нет? Он без сомнения тренер высокого уровня. Для того чтобы тренировать сборную, нужно иметь четкое видение стратегии и способность быстро добиваться задуманного. Думаю, что у Зидана достаточно опыта и профессиональных навыков для решения таких задач», – считает Трезеге.

В настоящее время сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, который работает на этом посту с 2012 года.