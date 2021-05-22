Трезеге: «Не будем исключать финал Россия – Франция на Евро-2020»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге считает, что сборная России способна дойти до финала Евро-2020.

«Я выигрывал этот Кубок в важном финале против Италии. Это был футбол высокого класса. Это незабываемо.

И я желаю России не забывать те эмоции, которые она получит во время Евро-2020. Не будем исключать возможный финал Россия – Франция. Я поздравляю Россию с тем, что она допустит 50% зрителей на стадион.

Я уже в пятый раз в прекрасном Петербурге, и уверен, что все готовы провести великолепный чемпионат Европы. Что касается пандемии, то согласен с (губернатором города Александром) Бегловым: современные условия требуют дисциплины», – сказал Трезеге.