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    Трезеге: «Не будем исключать финал Россия – Франция на Евро-2020»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге считает, что сборная России способна дойти до финала Евро-2020.

    «Я выигрывал этот Кубок в важном финале против Италии. Это был футбол высокого класса. Это незабываемо.

    И я желаю России не забывать те эмоции, которые она получит во время Евро-2020. Не будем исключать возможный финал Россия – Франция. Я поздравляю Россию с тем, что она допустит 50% зрителей на стадион.

    Я уже в пятый раз в прекрасном Петербурге, и уверен, что все готовы провести великолепный чемпионат Европы. Что касается пандемии, то согласен с (губернатором города Александром) Бегловым: современные условия требуют дисциплины», – сказал Трезеге.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8031

      NewLife 2 часа назад

      "Не будем исключать возможный финал Россия – Франция." Также не будем исключать, что матч придут посмотреть динозавры.

      0
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      Рейтинг: +12684

      KLIM777 3 часа назад

      хахахах с нашими все понятно, а вот судя по игре французов им можно даже пролететь мимо финала.

      Что касается пандемии, то тут всем похер уже на нее. Некоторые по 2 раза переболели и на кую вертели ваши запреты. А вот приезжих тут с этими соплями даром не надо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12070

      Cules2013 3 часа назад

      Слишком сильная группа для нас. Если выйдем из неё - уже успех огромный.

      0
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      Рейтинг: +815

      Semargl18 3 часа назад

      Исключай... эти из группы не выйдут

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