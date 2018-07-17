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Трезеге: «России на ЧМ не хватало Кокорина»

17 июля 2018, 06:34
15

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге считает достойным результат выступления сборной России на чемпионате мира-2018.

– Вас удивило выступление сборной России на турнире?

– Мне изначально казалось, что домашний статус турнира должен помочь сборной России. Был уверен, что команде по силам выйти в 1/8 финала. В плей-офф ваша команда проявила себя действительно здорово – можно смело сказать, что Россия достойно выступила на домашнем мундиале.

– В составе российской сборной многие выделяют Головина, Дзюбу или Фернандеса. Можете отметить кого-то из тех, кто был не столь заметен, но имеет перспективу роста?

– Мне всегда очень нравился Александр Кокорин. Очень жаль, что он пропустил чемпионат мира из-за травмы. Думаю, он бы пригодился сборной на мундиале – команде на ЧМ в какой-то степени не хватало Кокорина. Этот турнир мог стать для него ключевым в карьере.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Трезеге Давид Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1531806232
Всё могло быть, и отыграть здорово или как Федька "обзыряниться". Это из серии если бы да кабы...
Ответить
ALeX-161-rus
1531807785
И Джикии не хватало очень.
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FanatSerj
1531807904
Да и Джикия с Васиным бы точно лишними небыли.
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Вомбат
1531808532
Накануне ЧМ 2014 Широков получил травму. Как отреагировал Капелло? - Широкова заменить невозможно. Будем играть от обороны. Сборная вышла играть от обороны с никакой Кореей и сыграла вничью. Накануне ЧЕ 2016 Денисов и Дзагоев получили травмы. Как отреагировал Слуцкий? - Этих игроков заменить невозможно. Будем менять схему, играть длинными забросами. Сборная вышла играть длинными забросами с Уэльсом и получила 0:3. Накануне ЧМ 2018 Джикия, Васин и Кокорин получили травмы. Как отреагировал Черчесов? Вернул в линию защиты одного ветерана, поставил к нем в пару Кутепова, в которого никто не верил, а по поводу Кокорина сказал: У нас и без него достаточно игроков линии атаки. Сборная порвала слабых соперников и сыграла достойно с сильными.
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Александр ЗА
1531808933
Да
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Derzkiy1
1531814112
Трезеге следит за чемпионатом России? Или наслышан о самой большой зарплате у Российского футболиста
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ВикторВВ
1531815977
Удивлён что он знает о Кокорине)
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sochi-2013
1531843599
Если бы вместо Смолова то да, но будь он здоров, то пролетел бы Дзюба, а это "потеря потерь"! Тут не угадаешь.
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paracetamol
1531849881
Эт точно!
Ответить
zigbert
1531901839
Трезеге интересуется нашей командой.
Ответить
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