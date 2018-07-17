Трезеге: «России на ЧМ не хватало Кокорина»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге считает достойным результат выступления сборной России на чемпионате мира-2018.

– Вас удивило выступление сборной России на турнире?

– Мне изначально казалось, что домашний статус турнира должен помочь сборной России. Был уверен, что команде по силам выйти в 1/8 финала. В плей-офф ваша команда проявила себя действительно здорово – можно смело сказать, что Россия достойно выступила на домашнем мундиале.

– В составе российской сборной многие выделяют Головина, Дзюбу или Фернандеса. Можете отметить кого-то из тех, кто был не столь заметен, но имеет перспективу роста?

– Мне всегда очень нравился Александр Кокорин. Очень жаль, что он пропустил чемпионат мира из-за травмы. Думаю, он бы пригодился сборной на мундиале – команде на ЧМ в какой-то степени не хватало Кокорина. Этот турнир мог стать для него ключевым в карьере.