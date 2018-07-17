Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Трезеге: «России на ЧМ не хватало Кокорина»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге считает достойным результат выступления сборной России на чемпионате мира-2018.

    – Вас удивило выступление сборной России на турнире?

    – Мне изначально казалось, что домашний статус турнира должен помочь сборной России. Был уверен, что команде по силам выйти в 1/8 финала. В плей-офф ваша команда проявила себя действительно здорово – можно смело сказать, что Россия достойно выступила на домашнем мундиале.

    – В составе российской сборной многие выделяют Головина, Дзюбу или Фернандеса. Можете отметить кого-то из тех, кто был не столь заметен, но имеет перспективу роста?

    – Мне всегда очень нравился Александр Кокорин. Очень жаль, что он пропустил чемпионат мира из-за травмы. Думаю, он бы пригодился сборной на мундиале – команде на ЧМ в какой-то степени не хватало Кокорина. Этот турнир мог стать для него ключевым в карьере.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:17

      Трезеге интересуется нашей командой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17900

      paracetamol 17 июля 2018, 20:51

      Эт точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 17 июля 2018, 19:06

      Если бы вместо Смолова то да, но будь он здоров, то пролетел бы Дзюба, а это "потеря потерь"! Тут не угадаешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 17 июля 2018, 11:26

      Удивлён что он знает о Кокорине)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 июля 2018, 10:55

      Трезеге следит за чемпионатом России? Или наслышан о самой большой зарплате у Российского футболиста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 июля 2018, 09:28

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12409

      Вомбат 17 июля 2018, 09:22

      Накануне ЧМ 2014 Широков получил травму. Как отреагировал Капелло? - Широкова заменить невозможно. Будем играть от обороны. Сборная вышла играть от обороны с никакой Кореей и сыграла вничью. Накануне ЧЕ 2016 Денисов и Дзагоев получили травмы. Как отреагировал Слуцкий? - Этих игроков заменить невозможно. Будем менять схему, играть длинными забросами. Сборная вышла играть длинными забросами с Уэльсом и получила 0:3. Накануне ЧМ 2018 Джикия, Васин и Кокорин получили травмы. Как отреагировал Черчесов? Вернул в линию защиты одного ветерана, поставил к нем в пару Кутепова, в которого никто не верил, а по поводу Кокорина сказал: У нас и без него достаточно игроков линии атаки. Сборная порвала слабых соперников и сыграла достойно с сильными.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Вомбат 17 июля 2018, 09:31

      Согласен на 100. Я надеялся что Черчесов заставит их работать, но такого, если честно, не ожидал. Респект Черчесову.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Вомбат 17 июля 2018, 10:57

      Никакой Смолов за то поехал , а Дзюбу чудом взяли тк у них конфликт был ... надеюсь фильм не будут снимать типо легенды номер 17 только про Дзюбу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 17 июля 2018, 09:11

      Да и Джикия с Васиным бы точно лишними небыли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 июля 2018, 09:09

      И Джикии не хватало очень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 08:43

      Всё могло быть, и отыграть здорово или как Федька "обзыряниться". Это из серии если бы да кабы...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11