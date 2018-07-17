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    Трезеге: «Обновленные «Лужники» олицетворяют современную Россию»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге сравнил стадион «Лужники» до реконструкции с тем, который принимал финал чемпионата мира-2018.

    – Это великолепный стадион, который заслужил проведения на нем самых важных матчей самого главного турнира планеты. Я был в «Лужниках» до реконструкции, много лет назад. Тогда стадион был очень красивым, но сейчас он стал просто невероятным. Эта арена олицетворяет современную Россию. «Лужники» полностью справились со своей миссией на чемпионате мира.

    – Что вам нравится в современной России?

    – Ваша страна готова открыться, готова показать себя всему миру, хотя многие думали, что это не так. И чемпионат мира стал отличным способом изменить это мнение. Но лично для меня Россия всегда была страной, которую я любил и люблю.

    Источник: Известия

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    17.07.2018 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:52

      Приятно слышать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 17 июля 2018, 18:55

      Спасибо на добром слове.

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