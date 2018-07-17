Трезеге: «Обновленные «Лужники» олицетворяют современную Россию»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге сравнил стадион «Лужники» до реконструкции с тем, который принимал финал чемпионата мира-2018.

– Это великолепный стадион, который заслужил проведения на нем самых важных матчей самого главного турнира планеты. Я был в «Лужниках» до реконструкции, много лет назад. Тогда стадион был очень красивым, но сейчас он стал просто невероятным. Эта арена олицетворяет современную Россию. «Лужники» полностью справились со своей миссией на чемпионате мира.

– Что вам нравится в современной России?

– Ваша страна готова открыться, готова показать себя всему миру, хотя многие думали, что это не так. И чемпионат мира стал отличным способом изменить это мнение. Но лично для меня Россия всегда была страной, которую я любил и люблю.