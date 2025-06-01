Мостовой отреагировал на похвалу от Трезеге: «В Европе любой вам скажет, кто я такой»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал похвалу от Давида Трезеге.

– Трезеге назвал вас фундаментальным игроком для «Сельты». Приятно, что коллеги так ценят вас и тепло отзываются?

– А что здесь удивительного? Я же всегда говорил: почему не ценить тех, кто у нас играл в Европе? А у нас многие играли. Это в нашей стране немного по‑другому относятся.

Я один из немногих, кто более десяти лет играл за границей. Конечно, люди знают, кто такой Мостовой и как играл. Что здесь такого, это нормально. Давиду спасибо. Но он ведь не один, спросите в Европе у любого, вам скажут, кто такой Мостовой.