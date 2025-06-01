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  • Мостовой отреагировал на похвалу от Трезеге: «В Европе любой вам скажет, кто я такой»

Мостовой отреагировал на похвалу от Трезеге: «В Европе любой вам скажет, кто я такой»

1 июня, 14:10
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал похвалу от Давида Трезеге.

– Трезеге назвал вас фундаментальным игроком для «Сельты». Приятно, что коллеги так ценят вас и тепло отзываются?

– А что здесь удивительного? Я же всегда говорил: почему не ценить тех, кто у нас играл в Европе? А у нас многие играли. Это в нашей стране немного по‑другому относятся.

Я один из немногих, кто более десяти лет играл за границей. Конечно, люди знают, кто такой Мостовой и как играл. Что здесь такого, это нормально. Давиду спасибо. Но он ведь не один, спросите в Европе у любого, вам скажут, кто такой Мостовой.

  • Россиянин был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
  • В 290 матчах за команду из Виго у Александра 72 гола, 55 ассистов.
  • Сейчас Мостовой открыт для предложений по тренерской работе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трезеге Давид Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Plyash
1748777109
Хвальбишка Сашка Мостовой , но тут не поспоришь , играл он классно , но это в прошлом . А в настоящем он один из величайших словоблудов , уступает лишь только , может быть , полевому командиру с высоких гор .
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СПОРТ 21 века
1748884173
Хватит жить прошлым, Александр! Со стороны видится, что у футболиста в прошлом обосновалась в голове типичная русская (а лучше сказать советская) черта: вспоминать что было, но не думать что есть сейчас. То время ушло и его уже не вернуть. Да, возможно это непросто просто понять, но нужно как-то стараться принимать это, иначе ведь так можно на полном серьёзе сойти с ума. Здесь в конце текста есть сноска, мол что Александр открыт к предложением. Только вопрос к каким предложением он открыт? У этого человека сегодня нет даже основной тренерской лицензии для работы в РПЛ (разве что в качестве помощника). И он сидит на месте и ничего не предпринимает. К каким тогда предложениям он может быть открыт, если другие дивизионы ему неинтересны? Разве что к работе на радио. А ведь действительно создал бы тогда какой-нибудь свой личный футбольный подкаст и то было бы больше толку...
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