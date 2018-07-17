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    Трезеге: «Франция изначально ехала в Россию за золотом»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге рассказал о компонентах, которые позволили команде одержать победу в чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    – Франция изначально ехала в Россию за золотом, это объективно. Во-первых, у нашей сборной великолепный подбор игроков, а во-вторых, замечательный тренер. Эти компоненты и дали итоговый результат.

    – Получается, вы были уверены в чемпионстве. А кого считали своими главными конкурентами?

    – Признаюсь честно, считал таковыми сборные Испании, Германии и Бразилии. Однако в итоге все они вылетели достаточно рано. В футболе нет никакой математики – нужно играть и доказывать все на поле в каждой игре.

    Источник: Известия

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    17.07.2018 09:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июля 2018, 19:57

      Угу,а остальные просто погулять приехали.))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 09:26

      С последним предложением согласен голосуя двумя руками. Футбол это прежде всего игра, а не рейтинги, титулы, статусы и стоимость игроков и т.д.

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