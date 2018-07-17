Трезеге: «Франция изначально ехала в Россию за золотом»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге рассказал о компонентах, которые позволили команде одержать победу в чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

– Франция изначально ехала в Россию за золотом, это объективно. Во-первых, у нашей сборной великолепный подбор игроков, а во-вторых, замечательный тренер. Эти компоненты и дали итоговый результат.

– Получается, вы были уверены в чемпионстве. А кого считали своими главными конкурентами?

– Признаюсь честно, считал таковыми сборные Испании, Германии и Бразилии. Однако в итоге все они вылетели достаточно рано. В футболе нет никакой математики – нужно играть и доказывать все на поле в каждой игре.