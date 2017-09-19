Трезеге: «Карпин и Мостовой в свое время показали силу российского футбола»

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге рассказал, знает ли он кого-нибудь из современных российских игроков, а также вспомнил некоторых представителей прошлого поколения – Валерия Карпина и Александра Мостового.

«К сожалению, я не знаю российских игроков, потому что в командах, за которые я выступал, не было партнеров из России. В моей карьере был только один матч против российской команды — санкт-петербургского «Зенита». Поэтому я не могу назвать конкретных имен.

Но я общался с Фабио Капелло, когда он тренировал сборную России. После того разговора я пришел к выводу, что ваша команда хочет развиваться и показывать высокий уровень. Сборная России к этому стремится. На предстоящем ЧМ россиянам поможет желание побеждать и поддержка болельщиков. Поэтому играть против нее будет совсем не легко. Когда у команды хотя бы два-три сильных игрока, уже тяжело противостоять.

Что касается предыдущих поколений, то все знают Мостового и Карпина. В их лице проявилась футбольная сила России. Сейчас, как я понимаю, у вас новая команда, у нее другая игровая философия. Мне кажется, Россия стремится выйти на новый уровень. Роберто Манчини и Массимо Каррера уехали тренировать «Зенит» и «Спартак», они добиваются здесь успеха, так что в Италии чемпионат России на виду», – заверил Трезеге.

За свою карьеру француз больше всего матчей провел за «Ювентус» (2000-2010 годы, 245 игр, 138 голов).