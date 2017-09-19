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    Трезеге: «Карпин и Мостовой в свое время показали силу российского футбола»

    Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге рассказал, знает ли он кого-нибудь из современных российских игроков, а также вспомнил некоторых представителей прошлого поколения – Валерия Карпина и Александра Мостового.

    «К сожалению, я не знаю российских игроков, потому что в командах, за которые я выступал, не было партнеров из России. В моей карьере был только один матч против российской команды — санкт-петербургского «Зенита». Поэтому я не могу назвать конкретных имен.

    Но я общался с Фабио Капелло, когда он тренировал сборную России. После того разговора я пришел к выводу, что ваша команда хочет развиваться и показывать высокий уровень. Сборная России к этому стремится. На предстоящем ЧМ россиянам поможет желание побеждать и поддержка болельщиков. Поэтому играть против нее будет совсем не легко. Когда у команды хотя бы два-три сильных игрока, уже тяжело противостоять.

    Что касается предыдущих поколений, то все знают Мостового и Карпина. В их лице проявилась футбольная сила России. Сейчас, как я понимаю, у вас новая команда, у нее другая игровая философия. Мне кажется, Россия стремится выйти на новый уровень. Роберто Манчини и Массимо Каррера уехали тренировать «Зенит» и «Спартак», они добиваются здесь успеха, так что в Италии чемпионат России на виду», – заверил Трезеге.

    За свою карьеру француз больше всего матчей провел за «Ювентус» (2000-2010 годы, 245 игр, 138 голов).

    Источник: Lenta

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    19.09.2017 19:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 20 сентября 2017, 01:17

      Валера-валера!

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 сентября 2017, 21:45

      Здесь был фактор не только старой школы , но и иной подход к делу. как бы это не звучало старомодно, но именно ментальность футболистов времен СССР давала свои плоды. Как только появилась возможность у молодых неокрепших душ иметь много всего не прилагая особенно много усилий сразу стало видно - это именно и есть та Ахиллесова пята нашего спорта.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 сентября 2017, 20:56

      Но потом стали появляться именно российские воспитанники и мы поняли, что сила российского футбола в советском прошлом.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 20:13

      да было время да ушло увы

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 сентября 2017, 19:33

      карпин и мостовой - это еще советская школа...

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