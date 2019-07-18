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    «Вы бедные, неудачники, ублюдки». Пьяный Трезеге оскорбил полицейских

    Бывший нападающий «Ювентуса», а ныне посол туринского клуба Давид Трезеге попал в неприятную ситуацию.

    По информации La Gazzetta dello Sport, вечером, 17 июля, француз был пойман во время вождения в нетрезвом состоянии.

    Изначально 41-летний футболист отказался пройти тест на алкоголь, оскорбив при этом полицейских. «Бедные люди. Вы даже 2 тысяч евро не зарабатываете. Вы неудачники, ублюдки», – сказал он.

    В итоге Трезеге все же согласился пройти проверку, которая показала в его крови содержание спиртного, трижды превышающее допустимую норму. Футболиста лишили водительских прав и вызвали в суд.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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