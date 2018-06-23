Трезеге: «Две победы дают надежду, что сборная России выиграет ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил шансы сборной России на победу на домашнем ЧМ-2018.

– Франция была последней страной, которая выиграла домашний чемпионат мира. Как вы оцениваете шансы сборной России?

– Две победы дают надежду российским болельщикам, но нужно учесть, что впереди трудные матчи. Посмотрим, как Россия сыграет с Уругваем.

– Есть ли шансы увидеть финал Россия – Франция?

– Почему бы нет. Я не против такого сценария.

По итогам двух туров сборная России набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф.