Трезеге: «Две победы дают надежду, что сборная России выиграет ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил шансы сборной России на победу на домашнем ЧМ-2018.
– Франция была последней страной, которая выиграла домашний чемпионат мира. Как вы оцениваете шансы сборной России?
– Две победы дают надежду российским болельщикам, но нужно учесть, что впереди трудные матчи. Посмотрим, как Россия сыграет с Уругваем.
– Есть ли шансы увидеть финал Россия – Франция?
– Почему бы нет. Я не против такого сценария.
По итогам двух туров сборная России набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф.
Источник: «Советский спорт»