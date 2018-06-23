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    Трезеге: «Две победы дают надежду, что сборная России выиграет ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил шансы сборной России на победу на домашнем ЧМ-2018.

    – Франция была последней страной, которая выиграла домашний чемпионат мира. Как вы оцениваете шансы сборной России?

    – Две победы дают надежду российским болельщикам, но нужно учесть, что впереди трудные матчи. Посмотрим, как Россия сыграет с Уругваем.

    – Есть ли шансы увидеть финал Россия – Франция?

    – Почему бы нет. Я не против такого сценария.

    По итогам двух туров сборная России набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.06.2018 10:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:02

      Мы тоже не против такого развития события.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 12:54

      В России говорят: Надежда умирает ... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 23 июня 2018, 12:45

      Обычная дипломатия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 июня 2018, 11:56

      Какой идиот задавал этот вопрос? - Россия и Франция по одной части сетке идут - они встреться на стадии 1-4 финал минимум!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 23 июня 2018, 10:56

      Конечно он хочет Францию в финале.

      0
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      Рейтинг: +17

      напишу просто 23 июня 2018, 10:47

      100% уверен что Трезеге такую муйню не говорил, админы сами придумали ,сами и выложили, клоуны

      2
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 июня 2018, 10:41

      Весёлый парень.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 июня 2018, 10:33

      Лол, 2 победы. Кого они обыграли Бразилию ? Испанию ? Германию ? Какая победа на ЧМ...

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Mr Abdullaev 23 июня 2018, 12:16

      бразилию испанию и германию то может и обыграют чисто случайно а вот бельгия и хорватия , тот же роналду не по зубам уже

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