Трезеге стал послом «Ювентуса»

Бывший нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге стал послом туринского клуба.

Экс-футболист подписал с туринцами трехлетний контракт, по условиям которого он будет выполнять роль посла клуба, принимая участия в различных мероприятиях, связанных с продвижением бренда «Ювентуса» по всему миру. Трезеге и ранее сотрудничал с «Юве», занимая пост играющего президента легенд клуба.

«Горд стать послом «Ювентуса». Клуб проделывает невероятную работу в коммерческом плане, и здорово будет принять участие в достижении всех целей, поставленных руководством, работать с нашими болельщиками и спонсорами.

Я благодарен «Ювентусу» за предоставленную возможность, которая позволит мне вырасти и в личном плане. Я вложу в свою работу весь профессионализм», – сказал Трезеге.

Француз выступал за «Ювентус» с 2000 по 2010 год. За это время он забил 171 гол, став самым результативным иностранным игроком в истории клуба.