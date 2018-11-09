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    Трезеге стал послом «Ювентуса»

    Бывший нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге стал послом туринского клуба.

    Экс-футболист подписал с туринцами трехлетний контракт, по условиям которого он будет выполнять роль посла клуба, принимая участия в различных мероприятиях, связанных с продвижением бренда «Ювентуса» по всему миру. Трезеге и ранее сотрудничал с «Юве», занимая пост играющего президента легенд клуба.

    «Горд стать послом «Ювентуса». Клуб проделывает невероятную работу в коммерческом плане, и здорово будет принять участие в достижении всех целей, поставленных руководством, работать с нашими болельщиками и спонсорами.

    Я благодарен «Ювентусу» за предоставленную возможность, которая позволит мне вырасти и в личном плане. Я вложу в свою работу весь профессионализм», – сказал Трезеге.

    Француз выступал за «Ювентус» с 2000 по 2010 год. За это время он забил 171 гол, став самым результативным иностранным игроком в истории клуба.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    09.11.2018 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 9 ноября 2018, 13:34

      Все такой же молодой).

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