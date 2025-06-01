Трезеге описал Москву тремя словами

Чемпион мира Давид Трезеге поделился впечатлениями от Москвы.

– Москва тремя словами?

– Уникальная, фантастическая и достойная.

– Что выделите из русской кухни или что пробовали?

– Моя история очень разнообразная: родился в Аргентине, а вырос во Франции. Когда я приехал в Россию, меня привезли в мясной ресторан, и там я увидел, насколько ваша кухня разнообразная.