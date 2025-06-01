Трезеге описал Москву тремя словами

Чемпион мира Давид Трезеге поделился впечатлениями от Москвы.
– Москва тремя словами?
– Уникальная, фантастическая и достойная.
– Что выделите из русской кухни или что пробовали?
– Моя история очень разнообразная: родился в Аргентине, а вырос во Франции. Когда я приехал в Россию, меня привезли в мясной ресторан, и там я увидел, насколько ваша кухня разнообразная.
- Трезеге в эти выходные находится в Москве на Дне московского спорта.
- Давид выступал за «Ювентус».
- В 2024 году он был экспертом Okko.
Источник: «Матч ТВ»