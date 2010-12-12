Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Малага
Эркулес - Малага: обзор матча 12 декабря 2010
Эркулес
12.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
4 : 1
Завершен
Малага
66'
Д. Трезеге
69'
Р. Дренте (П)
72'
А. Пас-Крус
81'
К. Фемения
12'
С. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Малага
Замена
Х. Портильо
️️️️
Тоте
ГОЛ! 4:1!
К. Фемения
Замена
И. Кристиан
️️️️
Д. Трезеге
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Ресио
ГОЛ! 3:1!
А. Пас-Крус
Пас отдал
Н. Вальдес
Желтая карточка
Д. Трезеге
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Дренте
ГОЛ! 1:1!
Д. Трезеге
Пас отдал
Н. Вальдес
Замена
М.
️️️️
К. Стадсгаард
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Агилар
Желтая карточка
П. Мтилига
Замена
Фернандо
️️️️
Дуда
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
Т. Гомеш
Желтая карточка
С. Силва
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Н. Памаро
Желтая карточка
А. Пас-Крус
Желтая карточка
Р. Дренте
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Фернандес
Пас отдал
Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4-2-2-2
1
Калатайуд
16
Пенья
3
Памаро
5
Пас-Крус
21
Кортес
87
Дренте
21
Агилар
8
Гомеш
10
Тоте
16
Вальдес
7
Трезеге
3-2-2-2-1
23
Рубен
19
Элизеу
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
8
Мтилига
36
Ресио
84
Силва
30
Фернандес
17
Дуда
23
Рондон
21
Агилар
17
Фемения
17
Фемения
21
Агилар
7
Трезеге
8
Кристиан
8
Кристиан
7
Трезеге
10
Тоте
9
Портильо
9
Портильо
10
Тоте
13
Стадсгаард
0
Ману
0
Ману
13
Стадсгаард
17
Дуда
8
Фернандо
8
Фернандо
17
Дуда
36
Ресио
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
36
Ресио
Остались в запасе
Эркулес
Малага
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Статистика матча Эркулес - Малага
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Хосе Рико Перес
Новости команд
Все
Эркулес
Малага
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Экс-форвард сборной Черногории умер в 43 года
2025.03.19 15:45
Экс-игрок «Алании» рассказал, как его оскорбил Месси
2025.02.28 09:05
2
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере
2018.12.03 10:51
1
Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Эркулесом»
2016.12.01 01:51
7
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+