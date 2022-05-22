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    Barreto - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Barreto
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    31.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    16.06.2022 81' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    22.05.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 77' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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