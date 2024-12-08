Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Barreto - статистика

Киото Санга
#88 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крисиума
30
2
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
1' - 60'
54'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
1' - 74'
38'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
1' - 65'
45'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 1
10.11.2024
Крисиума
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крисиума
1 : 1
27.10.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
1 : 1
19.10.2024
Крисиума
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
5 : 0
15.09.2024
Крисиума
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
2 : 0
20.07.2024
Крисиума
1' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
2 : 1
17.07.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крисиума
1 : 1
12.07.2024
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
1' - 72'
51'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крисиума
1 : 0
04.07.2024
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крисиума
1 : 1
01.07.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крисиума
2 : 1
22.06.2024
Ботафого
1' - 90'
10'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
1' - 90'
9'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крисиума
1 : 2
02.06.2024
Палмейрас
1' - 70'
33'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+