Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jamie Murphy - статистика

Завершил карьеру
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
23
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
3 : 3
24.05.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 1
20.05.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
13.05.2023
Мазервелл
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.05.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
22.04.2023
Хиберниан
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
08.04.2023
Росс Каунти
53' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
01.04.2023
Абердин
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Килмарнок
1 : 1
18.03.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Хартс
3 : 0
04.03.2023
Сент-Джонстон
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
25.02.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
18.02.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Джонстон
1 : 4
05.02.2023
Селтик
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
0 : 2
01.02.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Рейнджерс
2 : 0
28.01.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
2 : 4
14.01.2023
Ливингстон
46' - 90'
65'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
2 : 0
07.01.2023
Сент-Джонстон
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
02.01.2023
Данди Юнайтед
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
2 : 3
28.12.2022
Хартс
65' - 90'
79'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Селтик
4 : 1
24.12.2022
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Росс Каунти
1 : 2
17.12.2022
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
12.11.2022
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 2
09.11.2022
Сент-Джонстон
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
06.11.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
1 : 2
21.10.2022
Сент-Джонстон
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 0
15.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
08.10.2022
Селтик
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 1
05.10.2022
Сент-Джонстон
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
01.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
17.09.2022
Росс Каунти
1' - 68'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
03.09.2022
Сент-Миррен
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хартс
3 : 2
28.08.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
15'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
20.08.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
4 : 0
13.08.2022
Сент-Джонстон
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Мазервелл
1 : 2
06.08.2022
Сент-Джонстон
1' - 79'
28'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.07.2022
Хиберниан
1' - 61'
Главные новости
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+