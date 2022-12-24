Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Джонстон
Селтик - Сент-Джонстон: обзор матча 24 декабря 2022
Селтик
24.12.2022, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
14'
Р. Хатате
18'
К. Фурухаси
40'
К. Фурухаси
54'
Р. Хатате
66'
Д. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Джонстон
Красная карточка
Д. Тернбулл
90'
+6
Желтая карточка
Д. Тернбулл
90'
+2
87'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. Мэй
79'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
Г. Кэри
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
А. Муй
79'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
68'
66'
ГОЛ! 4:1!
Д. Райт
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
М. О'Райли
63'
Замена
Жота
️️️️
Д. Маэда
63'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
62'
62'
Замена
А. Митчелл
️️️️
М. Хальберг
62'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. Кларк
62'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. Филлипс
ГОЛ! 4:0!
Р. Хатате
Пас отдал
Д. Форрест
54'
ГОЛ! 3:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Д. Форрест
40'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
33'
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
18'
16'
Желтая карточка
Д. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
Р. Хатате
Пас отдал
А. Муй
14'
Желтая карточка
А. Муй
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Жота
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
3-4-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
33
О'Райли
5
Хатате
42
МакГрегор
13
Муй
7
Фурухаси
49
Форрест
38
Маэда
4-3-1-2
31
Мэттьюз
5
МакГован
4
Консидайн
2
Браун
4
Гордон
5
Хальберг
8
Филлипс
10
Кэри
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
33
О'Райли
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
33
О'Райли
13
Муй
14
Тернбулл
14
Тернбулл
13
Муй
38
Маэда
7
Жота
7
Жота
38
Маэда
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
5
Хальберг
15
Митчелл
15
Митчелл
5
Хальберг
8
Филлипс
8
8
8
Филлипс
10
Кэри
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
10
Кэри
10
Кларк
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кларк
17
Мэй
9
Бэйр
9
Бэйр
17
Мэй
Остались в запасе
Селтик
Сент-Джонстон
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Elliot Parish
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Селтик - Сент-Джонстон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Джонстон
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+