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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Джонстон
Килмарнок - Сент-Джонстон: обзор матча 20 мая 2023
Килмарнок
20.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
11'
Л. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Сент-Джонстон
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Доидж
78'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. МакКензи
78'
76'
Замена
З. Радден
️️️️
С. Мэй
72'
Желтая карточка
Р. Мэттьюз
71'
Желтая карточка
А. Монтгомери
Замена
Б. Лайонс
️️️️
J. Dorsett
62'
Замена
А. Пауэр
️️️️
Л. Доннелли
49'
Желтая карточка
К. Доидж
47'
Красная карточка
Д. Уотсон
44'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гордон
Пас отдал
Г. Кэри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
26
Джо Райт
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Сент-Джонстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
2-1-1-5
24
44
Чемберс
23
Майо
4
Доннелли
77
Армстронг
7
МакКензи
3
9
Вассел
27
Доидж
12
Уотсон
3-2-1-1-2
31
Мэттьюз
4
Консидайн
8
2
Браун
5
МакГован
3
Монтгомери
10
Кэри
7
Райт
16
17
Мэй
7
МакКензи
11
Джонс
11
Джонс
7
МакКензи
4
Доннелли
4
Пауэр
4
Пауэр
4
Доннелли
27
Доидж
18
Кэмерон
18
Кэмерон
27
Доидж
3
8
Лайонс
8
Лайонс
3
17
Мэй
7
Радден
7
Радден
17
Мэй
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Джонстон
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
Остались в запасе
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Джонстон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
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Килмарнок
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