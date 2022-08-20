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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Абердин
Сент-Джонстон - Абердин: обзор матча 20 августа 2022
Сент-Джонстон
20.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Абердин
56'
Л. Кларксон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Абердин
Желтая карточка
Д. Браун
88'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Р. МакГован
84'
76'
Замена
Дюк
️️️️
Л. Кларксон
71'
Замена
S. Morris
️️️️
В. Бесуйен
Замена
С. Мэй
️️️️
Т. Бэйр
62'
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
Д. Филлипс
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кларксон
Желтая карточка
Г. Кэри
49'
Желтая карточка
Д. Филлипс
43'
Желтая карточка
М. Хальберг
40'
Желтая карточка
Э. Консидайн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Райан МакГован
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
11
Дюк
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
3-2-1-4
31
Мэттьюз
4
Консидайн
5
Хальберг
2
Браун
15
Митчелл
5
МакГован
10
Кэри
15
9
Бэйр
8
Филлипс
7
Райт
3-2-3-2
13
Рос
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
2
Ричардсон
15
Коулсон
17
Хайес
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Бесуйен
28
Миовски
8
Филлипс
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
8
Филлипс
5
МакГован
17
17
5
МакГован
9
Бэйр
17
Мэй
17
Мэй
9
Бэйр
7
Кларксон
11
Дюк
11
Дюк
7
Кларксон
17
Бесуйен
14
14
17
Бесуйен
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Абердин
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Джонстон - Абердин
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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