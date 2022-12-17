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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 17 декабря 2022
Росс Каунти
17.12.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
22'
Д. Уайт
77'
А. Кроуфорд
79'
А. Кроуфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
Замена
Д. Ивула
️️️️
Д. Уайт
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Кроуфорд
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Кроуфорд
Замена
К. Рэндалл
️️️️
В. Лотури
72'
71'
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Мэй
71'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Браун
Замена
Б. Патон
️️️️
Я. Дханда
62'
Замена
К. Уотсон
️️️️
К. Олаигбе
62'
Красная карточка
Д. Болдуин
61'
56'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
Д. Уотерспун
53'
Желтая карточка
А. Монтгомери
ГОЛ! 1:0!
Д. Уайт
Пас отдал
Я. Дханда
22'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Сент-Джонстон
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
2-2-1-5
1
Лэйдлоу
3
Хармон
20
Болдуин
22
Лотури
22
Тиллсон
31
Дханда
11
Олаигбе
22
Джонсон
4
Яковитти
10
Уайт
11
Эдвардс
4-3-1-2
12
4
Консидайн
4
Гордон
2
Браун
3
Монтгомери
10
Уотерспун
10
Кэри
8
Филлипс
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
31
Дханда
6
Патон
6
Патон
31
Дханда
11
Олаигбе
15
Уотсон
15
Уотсон
11
Олаигбе
22
Лотури
8
Рэндалл
8
Рэндалл
22
Лотури
10
Уайт
39
Ивула
39
Ивула
10
Уайт
10
Уотерспун
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
10
Уотерспун
17
Мэй
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Мэй
2
Браун
9
Бэйр
9
Бэйр
2
Браун
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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Росс Каунти
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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1
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2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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