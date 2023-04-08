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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 08 апреля 2023
Сент-Джонстон
08.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Росс Каунти
45'
С. Маррей
49'
Д. Канкола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
83'
Замена
К. Уотсон
️️️️
Д. Канкола
79'
Желтая карточка
А. Яковитти
Желтая карточка
Д. Филлипс
79'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
М. Хальберг
79'
Желтая карточка
C. MacPherson
77'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. Уотерспун
73'
Замена
А. Митчелл
️️️️
Л. Гордон
54'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Браун
54'
Замена
J. Murphy
️️️️
З. Радден
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Канкола
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Маррей
Пас отдал
Д. Уайт
20'
Замена
С. Маррей
️️️️
И. Брофи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
35
John Moreland
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
3
Tony Gallacher
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
15
Кейт Уотсон
ПЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
4-3-1-2
31
Мэттьюз
3
Монтгомери
4
Гордон
2
Браун
5
МакГован
8
Филлипс
10
Уотерспун
5
Хальберг
7
Райт
7
Радден
17
Мэй
4-1-2-1-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
30
Смит
4
Яковитти
3
Хармон
42
Кенне
22
Лотури
18
Канкола
11
Симс
27
Брофи
10
Уайт
4
Гордон
15
Митчелл
15
Митчелл
4
Гордон
10
Уотерспун
8
8
10
Уотерспун
2
Браун
11
Макленнан
11
Макленнан
2
Браун
5
Хальберг
9
Бэйр
9
Бэйр
5
Хальберг
7
Радден
15
15
7
Радден
18
Канкола
15
Уотсон
15
Уотсон
18
Канкола
27
Брофи
15
Маррей
15
Маррей
27
Брофи
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
10
Грехэм Кэри
ЦП
35
John Moreland
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Росс Мунро
ВР
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
10
Грехэм Кэри
ЦП
35
John Moreland
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
Росс Каунти
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
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2018.11.11 22:51
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Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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2018.11.11 22:51
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