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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Джонстон
Килмарнок - Сент-Джонстон: обзор матча 18 марта 2023
Килмарнок
18.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
38'
Д. Райт
70'
Д. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Сент-Джонстон
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Джонс
86'
Замена
А. Пауэр
️️️️
Л. Доннелли
85'
Желтая карточка
Д. Уотсон
81'
80'
Желтая карточка
А. Митчелл
Замена
S. Robinson
️️️️
К. Доидж
76'
Желтая карточка
Р. МакКензи
74'
Желтая карточка
Л. Доннелли
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Райт
63'
Желтая карточка
C. MacPherson
62'
Замена
З. Радден
️️️️
Т. Бэйр
62'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Г. Кэри
58'
Желтая карточка
Л. Гордон
44'
Желтая карточка
М. Хальберг
40'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
Д. Райт
Пас отдал
Д. Джонс
38'
37'
Желтая карточка
Д. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Лайам Доннелли
ОП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Сент-Джонстон
5
Райан МакГован
ПЗ
35
John Moreland
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
1-1-1-1-5
24
23
Майо
4
Доннелли
11
Джонс
77
Армстронг
12
Уотсон
26
Райт
3
7
МакКензи
9
Вассел
3-2-2-1-2
31
Мэттьюз
4
Консидайн
2
Браун
8
15
Митчелл
4
Гордон
5
Хальберг
10
Кэри
7
Райт
17
Мэй
9
Бэйр
11
Джонс
7
7
11
Джонс
4
Доннелли
4
Пауэр
4
Пауэр
4
Доннелли
27
Доидж
28
28
27
Доидж
10
Кэри
10
Уотерспун
10
Уотерспун
10
Кэри
2
Браун
11
Макленнан
11
Макленнан
2
Браун
9
Бэйр
7
Радден
7
Радден
9
Бэйр
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Джонстон
1
Zachary Hemming
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
5
Райан МакГован
ПЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Остались в запасе
5
Райан МакГован
ПЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Джонстон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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Килмарнок
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