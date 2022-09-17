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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 17 сентября 2022
Сент-Джонстон
17.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Росс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
Желтая карточка
М. Хальберг
90'
Желтая карточка
Д. Райт
84'
76'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Тиллсон
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Мэй
75'
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
Р. МакГован
75'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
J. Murphy
68'
66'
Замена
В. Лотури
️️️️
К. Уотсон
65'
Желтая карточка
К. Олаигбе
65'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Канкола
52'
Желтая карточка
Д. Канкола
Желтая карточка
Р. МакГован
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
35
John Moreland
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
3-2-4
31
Мэттьюз
4
Консидайн
5
Хальберг
5
МакГован
3
Монтгомери
15
Митчелл
15
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
2-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
14
Паррингтон
22
Тиллсон
18
Канкола
11
Олаигбе
20
Болдуин
4
Яковитти
18
Каллахан
10
Уайт
5
МакГован
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
5
МакГован
17
Мэй
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Мэй
15
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
15
15
Уотсон
22
Лотури
22
Лотури
15
Уотсон
18
Канкола
31
Дханда
31
Дханда
18
Канкола
22
Тиллсон
9
Самуэль
9
Самуэль
22
Тиллсон
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
6
Бен Патон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
6
Бен Патон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
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ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
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2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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