Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Джонстон
Рейнджерс - Сент-Джонстон: обзор матча 28 января 2023
Рейнджерс
28.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
13'
Д. Тавернье (П)
58'
Г. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Сент-Джонстон
89'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
К. Макленнан
81'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Райт
81'
Замена
Г. Кэри
️️️️
Д. Филлипс
79'
Желтая карточка
Д. Филлипс
Желтая карточка
Я. Хаджи
79'
74'
Замена
С. Мэй
️️️️
М. Хальберг
Замена
Я. Хаджи
️️️️
М. Тилльман
72'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
72'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
72'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Т. Кантвелл
62'
Желтая карточка
М. Тилльман
59'
ГОЛ! 2:0!
Г. Камара
Пас отдал
А. Морелос
58'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Р. Джек
46'
44'
Желтая карточка
Д. Браун
Желтая карточка
Р. Джек
38'
38'
Желтая карточка
Р. Мэттьюз
36'
Красная карточка
Н. Кларк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
11
Коннор Макленнан
ПВ
7
Дрей Райт
ПВ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
4-2-3-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
8
Джек
18
Камара
10
Кантвелл
10
Тилльман
77
Кент
9
Морелос
3-2-2-2-1
31
Мэттьюз
2
Браун
4
Консидайн
8
4
Гордон
3
Монтгомери
5
Хальберг
8
Филлипс
7
Райт
11
Макленнан
10
Кларк
8
Джек
6
Ландстрем
6
Ландстрем
8
Джек
10
Тилльман
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Тилльман
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
10
Кантвелл
10
Сакала
10
Сакала
10
Кантвелл
7
Райт
10
Уотерспун
10
Уотерспун
7
Райт
11
Макленнан
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
11
Макленнан
8
Филлипс
10
Кэри
10
Кэри
8
Филлипс
5
Хальберг
17
Мэй
17
Мэй
5
Хальберг
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Джонстон
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
12
Elliot Parish
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джонстон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Сент-Джонстон
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+