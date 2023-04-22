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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 22 апреля 2023
Сент-Джонстон
22.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
25'
С. Мэй
32'
Л. Стивенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
90'
+1
Замена
М. Хопп
️️️️
К. Кадден
Замена
Г. Кэри
️️️️
Д. Филлипс
86'
85'
Замена
Л. Миллер
️️️️
Э. Йуан
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Макленнан
73'
68'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
С. Джей Иган-Райли
63'
Желтая карточка
С. Джей Иган-Райли
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Уотерспун
61'
Желтая карточка
Д. Филлипс
58'
55'
Желтая карточка
К. Нисбет
48'
Красная карточка
Д. Джегго
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Стивенсон
Пас отдал
Э. Йуан
ГОЛ! 1:0!
С. Мэй
Пас отдал
Д. Уотерспун
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
35
John Moreland
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Мэттьюз
8
4
Гордон
4
Консидайн
3
Монтгомери
5
МакГован
8
Филлипс
10
Уотерспун
11
Макленнан
7
Райт
17
Мэй
4-4-2
1
Маршалл
4
Иган-Райли
2
Фиш
4
Хэнлон
16
Стивенсон
28
Кадден
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
11
Ньюэлл
15
Нисбет
27
Йуан
8
Филлипс
10
Кэри
10
Кэри
8
Филлипс
10
Уотерспун
5
Хальберг
5
Хальберг
10
Уотерспун
11
Макленнан
15
15
11
Макленнан
27
Йуан
12
Миллер
12
Миллер
27
Йуан
4
Иган-Райли
20
Хендерсон
20
Хендерсон
4
Иган-Райли
28
Кадден
9
Хопп
9
Хопп
28
Кадден
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
2
Джеймс Браун
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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