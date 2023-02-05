Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Селтик
Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 05 февраля 2023
Сент-Джонстон
05.02.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Селтик
25'
Д. Райт
13'
Э. Консидайн (АГ)
22'
К. Фурухаси
38'
А. Муй
90+3'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Д. Тернбулл
Пас отдал
М. О'Райли
Красная карточка
Э. Консидайн
90'
+1
Желтая карточка
Д. Браун
89'
87'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Макленнан
84'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Г. Кэри
84'
79'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
А. Муй
79'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
Замена
З. Радден
️️️️
С. Мэй
79'
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Филлипс
79'
Желтая карточка
К. Макленнан
78'
72'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Райт
69'
69'
Замена
Л. Абада
️️️️
Р. Хатате
69'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Д. Маэда
41'
Желтая карточка
Жота
38'
ГОЛ! 1:3!
А. Муй
Пас отдал
Жота
ГОЛ! 1:2!
Д. Райт
Пас отдал
Г. Кэри
25'
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Фурухаси
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Консидайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
11
Коннор Макленнан
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Зак Радден
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-2-2-3
31
Мэттьюз
2
Браун
4
Консидайн
8
15
Митчелл
10
Кэри
8
Филлипс
7
Райт
11
Макленнан
16
3
17
Мэй
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
13
Муй
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
7
Райт
10
Уотерспун
10
Уотерспун
7
Райт
8
Филлипс
5
Хальберг
5
Хальберг
8
Филлипс
17
Мэй
7
Радден
7
Радден
17
Мэй
11
Макленнан
15
15
11
Макленнан
10
Кэри
9
Бэйр
9
Бэйр
10
Кэри
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
13
Муй
14
Тернбулл
14
Тернбулл
13
Муй
38
Маэда
33
О'Райли
33
О'Райли
38
Маэда
5
Хатате
11
Абада
11
Абада
5
Хатате
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
4
Лайам Гордон
ЦЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
4
Лайам Гордон
ЦЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+