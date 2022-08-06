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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Джонстон
Мазервелл - Сент-Джонстон: обзор матча 06 августа 2022
Мазервелл
06.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
90+1'
Г. Кэри (АГ)
28'
J. Murphy
90+4'
С. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Сент-Джонстон
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
С. Мэй
Пас отдал
Р. МакГован
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Кэри
90'
+1
Желтая карточка
П. МакГинн
87'
79'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
J. Murphy
69'
Замена
С. Мэй
️️️️
Т. Бэйр
Замена
Р. Тирни
️️️️
Б. Спиттал
68'
Замена
J. Efford
️️️️
Д. Моррис
46'
45'
Желтая карточка
Э. Консидайн
28'
ГОЛ! 0:1!
J. Murphy
Пас отдал
Т. Бэйр
12'
Желтая карточка
М. Хальберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
23
Ewan Wilson
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
36
Kian Speirs
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4-1-5
31
Келли
16
МакГинн
15
22
2
О'Доннелл
16
Спиттал
16
Госс
29
Шилдс
99
ван Веен
23
Моррис
15
3-2-1-3
31
Мэттьюз
8
5
Хальберг
15
Митчелл
5
МакГован
3
Монтгомери
10
Кэри
9
Бэйр
15
7
Райт
16
Спиттал
26
Тирни
26
Тирни
16
Спиттал
23
Моррис
28
28
23
Моррис
15
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
15
9
Бэйр
17
Мэй
17
Мэй
9
Бэйр
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Джонстон
23
Ewan Wilson
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
36
Kian Speirs
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
23
Ewan Wilson
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
36
Kian Speirs
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Мазервелл - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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