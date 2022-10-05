Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Джонстон
Килмарнок - Сент-Джонстон: обзор матча 05 октября 2022
Килмарнок
05.10.2022, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
11'
Д. Армстронг
46'
Д. Армстронг
90+1'
Т. Бэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Сент-Джонстон
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Бэйр
Замена
Д. Райт
️️️️
Д. Армстронг
89'
80'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Р. МакГован
Замена
О. Шоу
️️️️
Д. Джонс
77'
72'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Райт
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Лафферти
65'
Замена
Б. Лайонс
️️️️
B. Alston
65'
63'
Желтая карточка
Р. МакГован
57'
Замена
J. Murphy
️️️️
С. Мэй
ГОЛ! 2:0!
Д. Армстронг
46'
34'
Желтая карточка
Л. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Д. Армстронг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
14
Бен Кризен
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
2-5-3
1
23
Майо
3
Тэйлор
11
Джонс
4
Пауэр
10
77
Армстронг
14
Кризен
9
Лафферти
7
МакКензи
14
3-2-4
31
Мэттьюз
2
Браун
5
Хальберг
5
МакГован
4
Гордон
15
Митчелл
21
Кроуфорд
17
Мэй
7
Райт
10
Кларк
77
Армстронг
26
Райт
26
Райт
77
Армстронг
10
8
Лайонс
8
Лайонс
10
9
Лафферти
27
Доидж
27
Доидж
9
Лафферти
11
Джонс
18
Шоу
18
Шоу
11
Джонс
17
Мэй
15
15
17
Мэй
5
МакГован
17
17
5
МакГован
7
Райт
9
Бэйр
9
Бэйр
7
Райт
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Джонстон
24
Sam Walker
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Килмарнок - Сент-Джонстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Сент-Джонстон
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+