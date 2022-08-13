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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Джонстон
Рейнджерс - Сент-Джонстон: обзор матча 13 августа 2022
Рейнджерс
13.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
32'
М. Тилльман
62'
А. Чолак
80'
С. Эрфилд
83'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Сент-Джонстон
ГОЛ! 4:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
С. Эрфилд
83'
ГОЛ! 3:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Матондо
80'
79'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
Д. Райт
Замена
Г. Камара
️️️️
Д. Ландстрем
78'
77'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
J. Murphy
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
67'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
М. Тилльман
67'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Райт
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Чолак
Пас отдал
Р. Матондо
62'
60'
Замена
Д. Браун
️️️️
А. Монтгомери
60'
Замена
С. Мэй
️️️️
Т. Бэйр
Желтая карточка
К. Голдсон
54'
52'
Желтая карточка
Д. Филлипс
38'
Желтая карточка
А. Монтгомери
ГОЛ! 1:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Д. Тавернье
32'
7'
Замена
Д. Филлипс
️️️️
C. MacPherson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
4-2-3-1
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Джек
11
Райт
10
Тилльман
39
Матондо
14
Чолак
3-2-1-3
31
Мэттьюз
5
МакГован
5
Хальберг
8
4
Консидайн
3
Монтгомери
10
Кэри
7
Райт
15
9
Бэйр
11
Райт
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Райт
6
Ландстрем
18
Камара
18
Камара
6
Ландстрем
10
Тилльман
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Тилльман
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
3
Монтгомери
2
Браун
2
Браун
3
Монтгомери
8
8
Филлипс
8
Филлипс
8
15
17
17
15
9
Бэйр
17
Мэй
17
Мэй
9
Бэйр
7
Райт
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
7
Райт
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Джонстон
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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