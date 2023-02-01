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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Джонстон
Мазервелл - Сент-Джонстон: обзор матча 01 февраля 2023
Мазервелл
01.02.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
5'
Д. Райт
49'
М. Хальберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Сент-Джонстон
80'
Замена
Г. Кэри
️️️️
М. Хальберг
70'
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Мэй
Замена
Д. Обика
️️️️
К. ван Веен
66'
Желтая карточка
Ш. Госс
61'
Замена
С. МакКинстри
️️️️
R. Danzaki
60'
56'
Желтая карточка
С. Мэй
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Хальберг
Пас отдал
С. Мэй
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
К. Слаттери
46'
Желтая карточка
К. Слаттери
32'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Райт
Пас отдал
Н. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
34
Logan Dunachie
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
3-3-4
31
Келли
5
Лами
16
МакГинн
2
О'Доннелл
77
8
Слаттери
16
Госс
27
5
11
99
ван Веен
3-2-2-1-2
31
Мэттьюз
4
Гордон
4
Консидайн
8
15
Митчелл
3
Монтгомери
5
Хальберг
8
Филлипс
7
Райт
17
Мэй
10
Кларк
8
Слаттери
29
Ферлонг
29
Ферлонг
8
Слаттери
77
39
МакКинстри
39
МакКинстри
77
99
ван Веен
9
Обика
9
Обика
99
ван Веен
5
Хальберг
10
Кэри
10
Кэри
5
Хальберг
17
Мэй
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Мэй
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Джонстон
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Джонстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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